Nike va encore sortir une belle collection pour Noël et la KD 18 est bel et bien sur la liste. La 18e chaussure signature de Kevin Durant innove elle aussi en laissant les coloris traditionnels de côté et en optant pour une version plutôt… « fraîche », avec une base d’un bleu glace assorti à un blanc éclatant.

Les touches d’originalité se situent au niveau des finitions, avec ses contours en vert fluo et ses dégradés passant du vert fluo au rose, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral ou bien la semelle extérieure. Le résultat final est plutôt réussi pour ce qui sera bientôt le 13e coloris de la KD 18 !

La KD 18 « PRM Christmas Gifted » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers , au prix de 170 euros.