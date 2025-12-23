Nike va encore sortir une belle collection pour Noël et la KD 18 est bel et bien sur la liste. La 18e chaussure signature de Kevin Durant innove elle aussi en laissant les coloris traditionnels de côté et en optant pour une version plutôt… « fraîche », avec une base d’un bleu glace assorti à un blanc éclatant.
Les touches d’originalité se situent au niveau des finitions, avec ses contours en vert fluo et ses dégradés passant du vert fluo au rose, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral ou bien la semelle extérieure. Le résultat final est plutôt réussi pour ce qui sera bientôt le 13e coloris de la KD 18 !
La KD 18 « PRM Christmas Gifted » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers, au prix de 170 euros.
Notre verdict de la KD 18
Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d’accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c’est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.
Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu’aux œillets pour bien comprimer le pied. C’est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l’avoir bien compris.
Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.