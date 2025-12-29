Trois KAI 1 et la sortie officielle de la KT 10 : ANTA termine l’année en beauté !

On a rarement vu un tel raz-de-marée ! ANTA Sports s’est en effet offert une arrivée en grande pompe sur le marché européen depuis le début de saison, mettant à disposition l’ensemble de sa collection dédiée à Kyrie Irving, directeur de la création de la marque, et même plus.

Là où il fallait se démener il y a peu pour trouver une paire de KAI 1 ou de KAI 2, on est ainsi passé de l’austérité à l’abondance, puisque plus de 25 coloris dispatchés entre plus de dix modèles différents sont désormais disponibles à la vente en France !

La Kai 1 poursuit sa mue

Anta Sports continue notamment de remettre la KAI 1 à l’honneur avec la sortie de trois nouveaux coloris mettant en lumière les différentes facettes du jeu et de la personnalité de Kyrie Irving. On commence par la KAI 1 “Sacred Bond”, qui rend hommage aux racines amérindiennes du meneur des Mavs par sa mère, avec sa base noire assortie de touches en orange et de finitions en bleu clair.

La KAI 1 “KAI-leidoscope” reflète les multiples facettes du jeu de Kyrie Irving avec ses touches de rouge et bleu pour compléter un modèle noir et gris. Enfin, le troisième coloris “Fleur De Lis” apporte sa touche d’élégance à la collection en optant pour une tige travaillée autour du violet et dotée de finitions en orange et vert.

La KT 10 « Dallas » crée l’événement !

En marge de la ligne Kyrie, qui compte la Anta KAI 1, la KAI 2, la KAI 2 SPEED et les trois modèles lifestyle Hélà « Roots », « Code » et « Tribe », l’arrivée sur le marché français de la collection signature de Klay Thompson était très attendue. C’est désormais officiel, la dixième chaussure signature de l’égérie principale d’Anta Sports en NBA depuis 2015 débarque à son tour en France !

La KT 10 pourrait rapidement s’ériger en référence du marché avec cette tige travaillée et bien aérée entre mesh et cuir, dotée d’un œillet en TPU et de fils de nylon sur l’empeigne pour renforcer le maintien du pied. Une plaque en TPU complète également la semelle intermédiaire en mousse « Nitrogen » sur les parties latérales. La KT 10 est déjà disponible sur le site officiel d’Anta avec ce coloris « Dallas » entre blanc, gris et bleu, qui vient rappeler ce lien fort entre Klay Thompson et son coéquipier Kyrie Irving sous les couleurs des Mavs.

Pour couronner le tout, la KT 10 fait partie de la collection « Fantastic Holiday » mise en place par Anta pour remercier sa communauté à l’approche des fêtes de fin d’années. Celle-ci offre une réduction exclusive de 10 euros et concerne douze modèles différents au total. On retrouve également la Anta KAI 1 en six coloris, la Anta KAI 2 ou encore la Anta KAI 2 SPEED ! C’est Noël avant l’heure chez (S)Anta. Que vous soyez fan du ‘shifty’ Kyrie ou du ‘sniper’ Klay, la collection Fantastic Holiday a une histoire pour vous.

Découvrir la collection Fantastic Holiday et profiter de -10€