Pronostics NBA | Misez sur Rudy Gobert face aux Grizzlies

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce mercredi, Rudy Gobert et les Wolves reçoivent les Grizzlies.

Rudy Gobert et les WolvesAlors que Zach Edey est sur le flanc pour Memphis, Rudy Gobert aura l’avantage de taille dans la rencontre entre les Wolves et les Grizzlies, et il a donc de bonnes chances de moissonner au rebond…

– Rudy Gobert et Jaren Jackson Jr. réussissent 1 contre ou + chacun. Cote : 1.60

– Rudy Gobert prend 10 rebonds ou +, et son équipe gagne. Cote : 1.80

Par Money Time
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
