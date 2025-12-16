Matchs
Programme du soir | Qui remportera la NBA Cup ?

NBA – C’est l’heure de la finale de la NBA Cup, à suivre en direct sur Prime Video.

Pour cette édition 2025, ce sont les Knicks qui vont disputer ce premier titre de la saison NBA aux Spurs de Victor Wembanyama. Rendez-vous à partir de 02h30 !

Programme complet

02h30 | New York – San Antonio (Prime Video)

