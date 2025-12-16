C’est Noël avant l’heure pour le nouveau coloris « Snow Pack » de la Giannis Freak 7. La septième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo devait venir boucler la collection de Nike pour les fêtes de cette fin d’année 2025 aux côtés des autres égéries de la marque à la virgule, avec une sortie annoncée pour le 26 décembre sur le continent nord-américain.

La bonne nouvelle du jour, c’est que le coloris est déjà disponible en France ! C’est toujours ça de pris, en attendant le retour du « Greek Freak » sur les parquets, sans doute pour début 2026, alors que ses Bucks sont actuellement en grande difficulté, sur une série de 11 défaites sur leurs 14 derniers matchs.

Nike a innové pour l’occasion en optant pour une tige qui ressort en effet en violet, en partie tachetée de blanc, et assortie d’un « Swoosh » inversé en rose sur les côtés. Les lacets en vert fluo apportent tout le contraste, tout comme la semelle en violet, vert fluo et rose.

La Giannis Freak 7 « Snow Pack » est d’ores et déjà à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.