Plus de peur que de mal pour Jalen Suggs

Le Magic peut pousser un gros ouf de soulagement. Après avoir perdu Franz Wagner puis Jalen Suggs à une semaine d’intervalle, à chaque fois face à New York, la franchise a au moins été rassurée par les résultats des examens médicaux : la cheville de l’ailier allemand et la hanche de l’arrière n’ont pas révélé de dommages majeurs.

Touché et visiblement diminué après une mauvaise chute, Jalen Suggs avait tenté de revenir sur le parquet dans le dernier quart-temps, avant de regagner le vestiaire quelques minutes plus tard, trop gêné par la douleur. Paolo Banchero avait précisé après la rencontre que son coéquipier traînait déjà une gêne depuis plusieurs matchs.

« Il souffrait depuis quelques matchs, mais il a continué de tout donner pour l’équipe en jouant malgré la douleur. On espère que ce ne sera pas trop grave, quelle que soit la blessure. On ne veut pas le perdre », avait-il expliqué.

Orlando redoutait surtout une déchirure des obliques, une blessure qui a déjà coûté cher au Magic, notamment à Paolo Banchero. Bonne nouvelle toutefois : les examens n’ont révélé qu’une contusion à la hanche. La radio a en outre confirmé qu’il avait évité de peu un problème potentiellement plus sérieux.

Aucun calendrier de retour n’a été communiqué, mais son indisponibilité ne devrait pas s’éterniser. Le staff médical attend désormais de voir comment la hanche réagit au fil des prochains jours avant de se prononcer. Le Magic s’apprête en attendant à enchaîner un « road trip » de quatre matchs, qui débutera jeudi soir à Denver.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27:14 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 23:31 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27:00 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 28:38 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 2025-26 ORL 21 25:37 47.1 32.8 86.2 0.8 3.0 3.7 4.8 3.0 1.9 2.7 0.6 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.