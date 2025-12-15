Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Nikola Jokic et Alperen Sengun

Les deux intérieurs, aux qualités assez similaires et qui ont donc souvent été comparés depuis l’arrivée du Turc en NBA, devraient encore noircir la feuille de stats…
– Nikola Jokic et Alperen Sengun réalisent un double-double. Cote : 2.40
– Nikola Jokic et Alperen Sengun réalisent une performance (Points + rebonds + passes) de 40 ou + chacun. Cote : 2.75
JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION
Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !
*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).
UNIBET TV, C’EST QUOI ?
Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.
Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.