Quand Dwyane Wade mettait son veto à l’arrivée d’Allen Iverson au Heat en 2006

Il y a un peu moins de vingt ans, en 2006, un jeune Dwyane Wade devenait une superstar NBA en portant le Heat vers sa première bague dans une finale individuelle de légende face aux Mavericks.

Quelques semaines plus tard, « Flash » aurait pu être entouré d’une autre légende de la Ligue, a-t-il assuré samedi sur le plateau de Prime Video. Dwyane Wade a expliqué avoir été informé, juste après le titre, de négociations de la franchise floridienne pour la venue d’Allen Iverson. Un transfert qu’il a validé… avant de se raviser.

Tout part d’une anecdote évoquée par Udonis Haslem, son ancien coéquipier lui aussi consultant pour Prime Video. Vendredi 5 décembre, l’ancien intérieur « gagne » le droit de poser n’importe quelle question à un joueur NBA, contraint de répondre ensuite en toute honnêteté.

« Une question pour Dwyane Wade : est-ce que le Miami Heat t’a parlé quand ils étaient sur le point de m’échanger à Philadelphie contre Allen Iverson, tu étais au courant ? » Réunis en plateau samedi lors des demi-finales de la NBA Cup, l’ancien arrière a pu apporter sa réponse. Et avant le Big Three avec LeBron James et Chris Bosh quelques saisons plus tard, un autre a bien failli avoir lieu à South Beach.

« J’ai reçu l’appel » de Pat Riley, raconte Dwyane Wade. « J’ai eu un échange en tête-à-tête avec ‘Riles’ à ce sujet. Cela s’est passé à peu près comme ça. Riley m’a parlé de la possibilité de récupérer Allen Iverson. Et c’est un de mes joueurs préférés, je l’aime. J’étais là : ‘Tu veux rire ? Faisons-le !’ Riley m’a demandé ‘Tu es partant ?’. J’ai dit que j’étais partant. Puis il me dit : ‘Nous allons devoir échanger UD (Udonis Haslem)’. J’ai alors dit : ‘Sans moi’. »

Udonis Haslem, ange gardien de Dwyane Wade

Très proches sur et en dehors des terrains, Dwyane Wade voyait en Udonis Haslem le coéquipier sur lequel il pouvait toujours compter pour assurer ses arrières. Intérieur de devoir et titulaire indiscutable dans la raquette aux côtés de Shaquille O’Neal, le joueur qui avait débuté sa carrière professionnelle à Chalon-sur-Saône se plaisait en garde du corps de sa jeune star. « C’est mon gars ! » s’est exclamé Udonis Haslem. « C’est pour cela qu’à chaque fois que quelqu’un venait le mettre à terre, qui venait juste derrière lui et s’assurer que le mec finissait lui aussi au sol ? » « J’aime AI, mais il n’allait pas venir prendre ma défense » a poursuivi Dwyane Wade. « Il n’allait pas se battre pour moi. Il n’allait pas prendre les amendes à ma place. Je vais rester avec mon gars, gardez-le ici.»

Si l’histoire lui a donné en partie raison, alors qu’Iverson a finalement été envoyé quelques mois plus tard à Denver dans une fin de carrière sans gloire, la perspective d’un trio Wade – Iverson – O’Neal aurait été un petit tremblement de terre pour la NBA en 2006. Mais le Heat et Pat Riley sont finalement restés sages.

« Dès que Pat Riley est impliqué pour faire un transfert, c’est toujours sur le point de se produire » a souri Dwyane Wade quant à savoir à quel point le trade a été proche de devenir réalité.

« Surtout pour un gros poisson » a surenchéri Udonis Haslem. « Nous avions besoin d’un transfert et celui d’Iverson sonnait très bien jusqu’à ce que le cœur et l’âme de l’équipe doive partir » a poursuivi Dwyane Wade. « Et cela n’allait pas se produire. Allen, je t’aime, mais pas autant que j’aime mon frère. »

Sans ce transfert ou d’autres mouvements d’envergure, le Heat n’est pas parvenu à rester au sommet de la NBA, sombrant à 15 victoires deux ans après le titre lorsqu’un Shaquille O’Neal vieillissant était envoyé à Phoenix.

Il a fallu attendre 2010 et la signature de LeBron James pour relancer un nouveau cycle vertueux pour le duo Wade – Haslem. Dwyane Wade et Allen Iverson ont finalement été réunis en 2023, quand le triple champion NBA a été présenté au Hall of Fame par son ancienne idole, à qui il avait notamment emprunté le numéro 3.