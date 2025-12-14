Matchs
Programme du soir | À 21h30, les Cavaliers veulent éviter le piège face aux Hornets

NBA – Deux matchs en « prime time » européen avec les Pacers qui font face aux Wizards à partir de 21h00.

À 21h30, les Cavaliers accueillent eux les Hornets de Tijdane Salaün et Moussa Diabaté (beIN Sports 2) alors qu’on suivra également la rencontre entre les Hawks et les Sixers (00h00).

À 01h00, Rudy Gobert et les Wolves font face aux Kings de Maxime Raynaud alors que les Lakers sont chez les Suns (02h00) tandis que les Warriors vont tenter de se relancer chez les Blazers (03h00).

Programme complet

21h00 | Indiana – Washington
21h30 | Cleveland – Charlotte (beIN Sports 2)
00h00 | Atlanta – Philadelphie
00h00 | Brooklyn – Milwaukee
01h00 | Minnesota – Sacramento
01h00 | Chicago – New Orleans
02h00 | Phoenix – LA Lakers
03h00 | Portland – Golden State

Par la rédaction
Le fil info en direct
Commentaires
