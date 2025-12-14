Programme du soir | À 21h30, les Cavaliers veulent éviter le piège face aux Hornets

À 21h30, les Cavaliers accueillent eux les Hornets de Tijdane Salaün et Moussa Diabaté (beIN Sports 2) alors qu’on suivra également la rencontre entre les Hawks et les Sixers (00h00).

À 01h00, Rudy Gobert et les Wolves font face aux Kings de Maxime Raynaud alors que les Lakers sont chez les Suns (02h00) tandis que les Warriors vont tenter de se relancer chez les Blazers (03h00).

Programme complet

21h00 | Indiana – Washington

21h30 | Cleveland – Charlotte (beIN Sports 2)

00h00 | Atlanta – Philadelphie

00h00 | Brooklyn – Milwaukee

01h00 | Minnesota – Sacramento

01h00 | Chicago – New Orleans

02h00 | Phoenix – LA Lakers

03h00 | Portland – Golden State