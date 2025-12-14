Neemias Queta s’impose aux Celtics… mais laisse des points en route sur la ligne

Avec les départs de Kristaps Porzingis, Luke Kornet et Al Horford, le poste de pivot était un vrai point d’interrogation pour Boston. Mais à 25 ans, Neemias Queta a saisi l’occasion. Le Portugais apporte ainsi de la densité à une équipe qui a surpris en ce début d’exercice : 15 victoires pour 10 défaites, et une 3e place à l’Est.

Le paradoxe, c’est que l’intérieur se pénalise lui-même sur la ligne des lancers-francs. Neemias Queta ne convertit ainsi que 61,2% de ses 2,1 lancers francs tentés par match. Un chiffre en baissé par rapport à son 71,3% en carrière. L’échantillon reste certes limité (seulement 49 tentatives) mais l’intéressé ne cherche pas d’excuse.

« Je peux faire mieux. C’est une année difficile pour moi sur la ligne des lancers. D’habitude, je suis confiant. Je ne sais pas ce qu’il se passe. Peut-être la répétition, peut-être le fait de retrouver mes jambes. Mais je dois m’améliorer, parce que c’est inacceptable. Je suis trop bon tireur pour shooter aussi mal », confie-t-il.

Une simple mauvaise passe ?

Sans lui, Joe Mazzulla bascule en « small ball », n’hésitant pas à placer Josh Minott en faux pivot. Luka Garza et Xavier Tillman sont bien là, mais n’ont pas vraiment pesé ces dernières semaines. Résultat : Neemias Queta est devenu une pièce essentielle dans la rotation, et pèse des deux côtés du terrain.

Boston a trouvé son point d’ancrage intérieur. Reste à convertir ces possessions « gratuites » pour éviter de laisser filer des matches serrés.

« Mon pourcentage aux lancers-francs est plutôt bon », conclut Neemias Queta. « Je suis généralement confiant et la plupart du temps, je les réussis. Je ne sais pas ce qui se passe cette année. Je dois me reprendre. Regarder des vidéos. M’entraîner encore et encore. Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que ça ne revienne. C’est peut-être juste une mauvaise passe. C’est comme ça que j’aime voir les choses. Je vais m’améliorer. »

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 23 24:16 65.2 0.0 61.2 3.3 5.0 8.3 1.6 3.1 0.7 0.8 1.3 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.