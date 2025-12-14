Le MVP de la nuit | Jalen Brunson monte encore en température

New York disputera la finale de la NBA Cup à Las Vegas pour la première fois de son histoire, et peut remercier Jalen Brunson, qui a porté les Knicks sur ses deux derniers matchs couperet, avec 35 points face aux Raptors et 40 cette nuit dans la victoire 132-120 de la troupe de Mike Brown.

Comme souvent, même si OG Anunoby, Karl-Anthony Towns, mais aussi Josh Hart et d’autres ont apporté leur pierre à l’édifice, le meneur de NYC a pris le match à son compte pour aider les siens à se défaire d’une équipe d’Orlando toujours accrocheuse, même sans Franz Wagner puis Jalen Suggs, blessé en deuxième mi-temps.

Pour son coach, Mike Brown, c’est une démonstration de plus qui fait de Jalen Brunson un potentiel MVP.

« Orlando est une équipe très bien coachée avec Jamahl Mosley à sa tête. Ils sont physiques, ils font du bon boulot défensivement en essayant de t’éloigner de ce que tu cherches et de ce que tu veux faire. Mais quand tu as un candidat pour le titre de MVP de la ligue en Jalen Brunson, qui finit à 40 points, à 16/27 au tir, ça rend le match plus facile pour tout le monde. C’est ce que les MVP sont censés faire, et c’est ce qu’il a fait ce soir », s’est réjoui Mike Brown. « Il a scoré pour nous lorsqu’on n’arrivait pas à se procurer grand-chose par nos mouvements offensifs, ce genre de choses. Encore une fois, il faut féliciter Orlando, qui a bien défendu, mais quand tu as un gars comme ça qui peut monter au front, te maintenir dans le match, il t’aide à reprendre l’avantage, et au bout du compte, il te porte jusqu’à la victoire. C’est beau de pouvoir le voir faire ce genre de choses sur la scène nationale dans un environnement comme ça… J’espère que les médias et les fans pourront continuer de parler de lui comme d’un MVP de la ligue, parce que c’est exactement ce qu’il est. »

La détermination et la confiance des grands joueurs

Alors que les deux équipes étaient dos à dos, à 90-90, c’est en effet Jalen Brunson qui a pris les choses en main, à la passe mais aussi en scorant trois paniers dont un 3-points après avoir envoyé Anthony Black sur les fesses. New York est alors passé à 102-92 en début de quatrième quart-temps, et Orlando n’est plus jamais revenu.

« Je ne sais pas. Je n’ai rien fait de particulier. Depuis que je suis petit, je jouais contre des joueurs plus âgés que moi, je devais être fourbe, être rusé et je travaille mes appuis depuis la 6eme, c’est là que ça a commencé », a-t-il répondu au sujet de son travail d’appui proche de la perfection pour déséquilibrer ses adversaires. « Je ne pensais pas au fait que c’était le moment de prendre le contrôle du match. Je savais juste qu’ils venaient de faire une série, et qu’on avait besoin d’élever notre niveau. Il y a eu ces paniers, et il se trouve que c’est revenu à moi de les mettre. J’ai juste été agressif pour scorer à ce moment-là. Et sur le 3-points, il a juste buté sur mon pied, et j’ai mis le 3-points, c’est aussi simple que ça. »

Mike Brown a pour sa part mis en avant la détermination de son joueur à relever chaque défi. Celui de ce soir en a été un de plus, qu’il a surmonté avec brio face à un Magic qui a tout tenté pour essayer de le contenir, sans succès. Comme les joueurs de légende qu’il a eu sous sa coupe au cours de sa carrière (LeBron James, Kobe Bryant ou Stephen Curry), l’entraîneur a reconnu que Jalen Brunson avait en lui ce qui fait la marque des grands.

« Ils ont ce côté acharné, ils retournent au combat encore et encore, et c’est leur esprit de compétition. Ils peuvent se faire contrer, subir des prises à deux, prendre des coups, tout ça peut arriver, mais ils ne cessent jamais de se battre », a-t-il souligné. « Quand tu as ça, tu sais que ton équipe est entre de bonnes mains. Parce qu’à l’arrivée, peu importe la défense qui est mise en place, à quel point ils vont être physiques en face, il sera là, et tu pourras ressentir sa confiance, et celle-ci rejaillit sur tout le monde, pas seulement ses coéquipiers, mais les joueurs sur le banc et le staff. Au-delà du talent que ces joueurs ont, ce sont ces deux éléments intangibles qui ressortent. »

Le prochain défi est à venir mardi face aux Spurs, qui ont réussi à venir à bout de l’invincible Thunder !

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 22 34:55 48.0 37.6 84.8 0.5 2.6 3.1 6.3 2.3 0.7 2.3 0.1 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.