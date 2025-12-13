Matchs
Programme de la soirée | Place aux demi-finales de la NBA Cup

NBA Cup – A suivre, partir de 23h30, en direct sur Prime Video, Magic – Knicks puis Thunder – Spurs.

Année après année, la NBA Cup s’installe dans la saison régulière, et pour la dernière fois, elle pose ses quartiers à Las Vegas avec deux belles demi-finales : Magic – Knicks, respectivement 4e et 2e à l’Est ; Thunder – Spurs, le champion NBA et leader incontesté à l’Ouest face à des Spurs, 5e. Il y a 5 Français sur place, dont Victor Wembanyama qui effectue sa rentrée, certes avec un temps de jeu limité.

C’est à suivre à partir de 23h30 sur Prime Video.

Programme complet

23h30 | Orlando – New York (Prime Video)
02h00 | OKC – San Antonio (Prime Video)

Par la rédaction
