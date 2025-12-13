Un lama, un bateau, un placement… Que faire avec l’argent de la NBA Cup ?

Près d’un demi-million de dollars. C’est ce que touchera chacun des joueurs qui remportera la NBA Cup. De quoi garnir le pied du sapin dans une dizaine de jours, ou s’offrir un lama comme l’envisage Keldon Johnson ou un bateau pour Desmond Bane.

La prime de victoire est exactement de 477 840 dollars pour chaque vainqueur, et chaque joueur a dû révéler ce qu’il avait prévu de faire avec cette somme. « Le pauvre Victor a besoin de plus d’argent » a ironisé Victor Wembanyama, avant d’avouer qu’il ne savait pas qu’il allait faire. « Accumuler de l’argent n’a jamais été un objectif dans ma vie » a-t-il conclu.

Shai Gilgeous-Alexander a expliqué que sa femme avait fait don de l’argent récolté après la qualification pour les demi-finales. Même chose pour Lu Dort, tandis que Tyus Jones et Jalen Williams ont prévenu qu’ils allaient le placer.

Comme le rappelle l’ailier du Thunder, « un demi-million de dollars, c’est beaucoup d’argent, peu importe combien tu gagnes. C’est largement suffisant pour te motiver à jouer dur. » Surtout quand on a un petit salaire comme un “two-way player” ou un rookie. “Surtout ceux qui ne jouent pas mais travaillent dur tous les jours” souligne Mikal Bridges. “Ils nous responsabilisent, s’assurent qu’on reste concentrés pour qu’eux aussi puissent gagner un peu d’argent. »

Bien loti avec ses 12 millions de dollars pour cette année, Dylan Harper répète que « c’est beaucoup d’argent » et il prévient qu’il ira faire les boutiques. « Ça va être un bon Noël, je peux vous le promettre. Je n’ai encore rien décidé, mais je vais sûrement faire un peu de shopping, acheter des cadeaux de Noël pour ma famille. Peut-être un peu excessifs… On est surtout venus ici pour gagner cet argent ! »

Et accessoirement battre le Thunder qui réalise le meilleur début de saison de l’histoire avec 24 victoires pour 1 défaite.