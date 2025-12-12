Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Le Chef Curry revient aux fourneaux

Publié le 12/12/2025 à 22:37 Twitter Facebook

NBA – Les Warriors reçoivent les Wolves dans un match marqué par le retour de Stephen Curry.

Pas de grosse affiche cette nuit mais on retiendra que les Warriors retrouvent Stephen Curry et c’est plutôt du costaud puisqu’il y a les Wolves en face. C’est à 4h00 sur beIN Sports 1.

Pour le reste, ile ne faut pas se mentir, il n’y a pas d’affiche qui mérite de sacrifier une nuit blanche mais on suivra les Pistons qui reçoivent les Hawks, et les Sixers qui accueillent les Pacers

Programme complet

01h00 | Charlotte – Chicago
01h00 | Detroit – Atlanta
01h00 | Philadelphie – Indiana
01h00 | Washington – Cleveland
02h00 | Memphis – Utah
02h30 | Dallas – Brooklyn
04h00 | Golden State – Minnesota (beIN Sports 1)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes