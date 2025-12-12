Programme du soir | Le Chef Curry revient aux fourneaux

Pas de grosse affiche cette nuit mais on retiendra que les Warriors retrouvent Stephen Curry et c’est plutôt du costaud puisqu’il y a les Wolves en face. C’est à 4h00 sur beIN Sports 1.

Pour le reste, ile ne faut pas se mentir, il n’y a pas d’affiche qui mérite de sacrifier une nuit blanche mais on suivra les Pistons qui reçoivent les Hawks, et les Sixers qui accueillent les Pacers

Programme complet

01h00 | Charlotte – Chicago

01h00 | Detroit – Atlanta

01h00 | Philadelphie – Indiana

01h00 | Washington – Cleveland

02h00 | Memphis – Utah

02h30 | Dallas – Brooklyn

04h00 | Golden State – Minnesota (beIN Sports 1)