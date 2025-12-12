Bryce McGowens, l’arrière qui monte chez les Pelicans

Les deux hommes se sont ratés de peu à l’époque. Remercié par les Hornets en 2022, James Borrego avait rejoint le staff des Pelicans quand, en parallèle, Bryce McGowens débarquait à Charlotte après avoir été drafté en 40e position la même année.

Trois ans plus tard, et après deux saisons sans trop faire parler de lui à Charlotte, puis encore moins l’an dernier avec les Blazers, l’arrière a l’occasion d’évoluer pour celui qu’il avait manqué.

« Tout d’abord, je me sens vraiment béni d’être dans cette position, dans une organisation qui croit en moi, me fait confiance et me met dans les bonnes situations. Ça fait du bien. Je travaille dur, les coachs m’aident, et mon job, c’est simplement de tout donner et de faire tout ce dont l’équipe a besoin pour qu’on gagne », témoigne le joueur de 23 ans, sorti de Nebraska.

Très peu utilisé lors des premières semaines de compétition cette saison, l’arrière a vu son temps de jeu augmenter de façon drastique depuis fin novembre. Au point même de récupérer quelques titularisations dont il avait parfois bénéficié du temps où il était avec les Hornets.

James Borrego le suit depuis longtemps

Un pari payant. Déjà face aux Lakers fin novembre, il avait signé son record en carrière avec 23 points. Record égalé la nuit passée face aux Blazers – son ancienne équipe donc, face à laquelle il était motivé – avec notamment un parfait 5/5 à 3-points, en plus de 7 rebonds. Depuis six matchs, il tourne ainsi à 15 points de moyenne.

« Il a mérité ses minutes. On ne lui accorde pas. À chaque fois qu’il est sur le parquet, de bonnes choses arrivent. En défense, au rebond, en transition… On peut voir que son impact est significatif quand il est sur le parquet », salue James Borrego, qui se dit très fier de lui, d’avoir réussi notamment à compenser l’absence de Herb Jones. Ce qui n’était « vraiment pas évident à assumer ».

Même s’il a brillé derrière l’arc la nuit passée, le joueur est plutôt apprécié par son coach pour ses qualités de « slasher ». « Il a le don pour aller à l’intérieur, ce que j’adore. » Peut-être sera-t-il tenté de faire évoluer son jeu, car McGowens dit beaucoup observer à l’entraînement son coéquipier Jordan Poole.

Ses attentes au moment de s’engager à NOLA via un « two-way contract » ? « C’était de venir bosser, et de laisser les choses se faire comme elles doivent, de me battre chaque jour. Leur donner une raison de me mettre sur le terrain. C’est cet état d’esprit que j’ai depuis que je suis arrivé ici », termine l’arrière, récompensé pour cette approche.

