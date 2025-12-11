Matchs
Programme du soir | Les Celtics et les Nuggets défendent leurs belles séries

Publié le 11/12/2025 à 22:38

NBA – Les Nuggets sont invaincus depuis 10 matches à l’extérieur, tandis que les Celtics visent une 6e victoire de rang.

Retour à une soirée classique de saison régulière avec quatre rencontres. A l’Est, les Celtics visent une 6e victoire d’affilée, et les partenaires de Jaylen Brown se déplacent à Milwaukee. A l’Ouest, les Rockets et les Nuggets se disputent la place de dauphin du Thunder.

Pour Houston, ce sera à domicile face à des Clippers en pleine crise. Pour les Nuggets, ce sera à l’extérieur, à Sacramento, avec la possibilité de remporter une 11e victoire de rang en déplacement.

Programme complet

02h00 | Houston – LA Clippers
02h00 | Milwaukee – Boston (beIN Sports 1)
02h00 | New Orleans – Portland
04h00 | Sacramento – Denver

