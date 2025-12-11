Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pronostics NBA | Misez sur Jaylen Brown face aux Bucks

Publié le 11/12/2025 à 19:12 Twitter Facebook

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce jeudi, les Celtics ont l’occasion d’enfoncer les Bucks, toujours privés de Giannis Antetokounmpo.

Jaylen BrownLancés grâce à une série de cinq victoires consécutives, les Celtics ont l’occasion d’enfoncer des Bucks à la dérive. Et Jaylen Brown d’afficher son niveau de All-Star.

– Jaylen Brown réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 40 ou +, et son équipe gagne. Cote : 1.65

– Jaylen Brown contre plus de 0.5 tir adverse. Cote : 2.60

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Pariez en ligne sur la NBA avec :
Lecteurs de Basket USA, 100€ offerts !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Money Time
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Milwaukee Bucks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes