Monte Morris rebondit à l’Olympiakos

Changement de cap pour Monte Morris. Après huit ans (et six franchises) en NBA, le voilà maintenant parti pour l’Europe, où un contrat jusqu’à la fin de la saison l’attend du côté de l’Olympiakos. Histoire de remplacer le malheureux Keenan Evans, « out » pendant de très longs mois, après être déjà revenu d’une autre longue blessure.

Passé par Denver, Washington, Detroit, Minnesota, Phoenix et Indiana depuis 2017, le meneur de 30 ans affichait 9.4 points, 3.6 passes et 2.3 rebonds de moyenne depuis son arrivée dans la Grande Ligue, en tant que 51e choix de Draft. Dans une impasse aux États-Unis, après un dernier passage non concluant chez les Pacers courant novembre, il s’offre là un nouveau défi chez un poids lourd du continent européen.

Monte Morris évoluera notamment aux côtés des Français Evan Fournier, Frank Ntilikina et Moustapha Fall, mais aussi Sasha Vezenkov, Kostas Antetokounmpo, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolaou ou encore Saben Lee, tous déjà passés par la NBA. Afin de permettre au club du Pirée de viser le doublé « Euroleague – Championnat ».

Monté Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 3 8:20 66.7 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 2.3 0.3 1.0 0.3 0.0 3.3 2018-19 DEN 82 24:01 49.3 41.4 80.2 0.4 1.9 2.4 3.6 1.2 0.9 0.6 0.0 10.4 2019-20 DEN 73 22:25 45.9 37.8 84.3 0.3 1.5 1.9 3.5 1.0 0.8 0.7 0.2 9.0 2020-21 DEN 47 25:27 48.1 38.1 79.5 0.2 1.8 2.0 3.2 1.0 0.7 0.7 0.3 10.2 2021-22 DEN 75 29:51 48.4 39.5 86.9 0.4 2.7 3.0 4.4 1.2 0.7 1.0 0.2 12.6 2022-23 WAS 62 27:20 48.0 38.2 83.1 0.4 3.0 3.4 5.3 1.2 0.7 1.0 0.2 10.3 2023-24 DET 6 11:20 36.4 18.2 50.0 0.3 1.7 2.0 1.3 0.2 0.2 0.3 0.2 4.5 2023-24 MIN 27 15:07 41.7 42.4 70.6 0.2 1.5 1.7 2.3 0.5 0.7 0.2 0.3 5.1 2024-25 PHO 45 12:41 42.6 36.0 85.7 0.3 1.2 1.5 1.6 0.5 0.4 0.5 0.1 5.2 2025-26 IND 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.5 0.2 0.3 0.2 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.