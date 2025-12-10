Il ne manquait plus que la Giannis Freak 7 pour bonifier la collection « Christmas » version 2025 du côté de Nike. L’heure n’est pas à la fête pour Giannis Antetkounmpo, touché au mollet et qu’on ne devrait pas revoir avant 2026, mais sa septième chaussure sera tout de même au rendez-vous pour finir l’année « en beauté ».

Ce nouveau coloris va également apporter toute sa singularité et son côté excentrique avec un coloris pour le moins inattendu. La tige ressort en effet en violet, en partie tachetée de blanc, et est assortie d’un « Swoosh » inversé en rose sur les côtés. Les lacets en vert fluo apportent tout le contraste, tout comme la semelle en violet, vert fluo et rose.

La Giannis Freak 7 « Christmas » est pour l’instant annoncée pour le 26 décembre sur le sol nord-américain, au prix de 125 dollars. Sa sortie en Europe devrait être rapidement communiquée.

(Via Nice Kicks)