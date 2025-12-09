Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pronostics NBA | Misez sur Jalen Brunson face aux Raptors

Publié le 9/12/2025 à 19:50 Twitter Facebook

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce mardi, c’est l’heure des quarts de finale de la NBA Cup, entre les Raptors et les Knicks.

Jalen BrunsonEt avec un Karl-Anthony Towns incertain, les Knicks attendent une grosse performance de Jalen Brunson afin d’écarter les Raptors et de pouvoir enfin rejoindre le Final Four à Las Vegas.

– Jalen Brunson réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 40 ou +, et son équipe gagne. La cote : 2.50

– Scottie Barnes et Jalen Brunson réalisent une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou + chacun. Cote : 2.55

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Pariez en ligne sur la NBA avec :
Lecteurs de Basket USA, 100€ offerts !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Money Time
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toronto Raptors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes