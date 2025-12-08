Programme du soir | Une sixième victoire de suite pour les Wolves ?

À 01h00, les Pacers défient les Kings quand les Spurs, toujours sans Wemby, rendent visite aux Pelicans (02h00).
Programme complet
01h00 | Indiana – Sacramento
01h30 | Minnesota – Phoenix (beIN Sports 1)
02h00 | New Orleans – San Antonio
