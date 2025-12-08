Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Une sixième victoire de suite pour les Wolves ?

Publié le 8/12/2025 à 22:20 Twitter Facebook

NBA – Petit programme ce lundi, avec seulement trois matchs, mais les Wolves vont tenter de poursuivre leur série de victoires face aux Suns (01h30, beIN Sports 1).

À 01h00, les Pacers défient les Kings quand les Spurs, toujours sans Wemby, rendent visite aux Pelicans (02h00).

Programme complet

01h00 | Indiana – Sacramento
01h30 | Minnesota – Phoenix (beIN Sports 1)
02h00 | New Orleans – San Antonio

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes