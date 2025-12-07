Programme de la soirée | Deux affiches de l’Est en “prime time” !

Dès 18h00, on se branche sur beIN Sports 2 pour un choc entre les Knicks et le Magic puis on zappe à 21h30 sur Prime Video pour une autre affiche : Raptors – Celtics. Ce qui signifie que les quatre poursuivants des Pistons jouent en “prime time”, et le classement devrait donc évoluer ce soir en fonction des résultats.

Puis, à nouveau, on zappe et on revient sur beIN Sports 2 pour la rencontre entre les Nuggets et les Hornets d’un Tidjane Salaun qui vient de battre son record personnel. Vainqueurs à Cleveland, les Warriors se déplacent à Chicago et Draymond Green et Jimmy Butler devraient être en tenue.

Même chose pour LeBron James et Luka Doncic alors que les Lakers sont attendus à Philadelphie. Enfin, le Thunder visera une 15e victoire de suite à Utah.

Programme complet

18h00 | New York – Orlando (beIN Sports 2)

21h30 | Toronto – Boston

minuit | Charlotte – Denver (beIN Sports 2)

minuit | Memphis – Portland

01h00 | Chicago – Golden State

01h30 | Philadelphie – LA Lakers

02h00 | Utah – OKC