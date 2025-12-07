Matchs
Programme de la soirée | Deux affiches de l'Est en "prime time" !

NBA – Les quatre équipes qui suivent les Pistons à l’Est s’affrontent à partir de 18h00 avec Knicks – Magic, puis Raptors – Celtics.

Dès 18h00, on se branche sur beIN Sports 2 pour un choc entre les Knicks et le Magic puis on zappe à 21h30 sur Prime Video pour une autre affiche :  Raptors – Celtics. Ce qui signifie que les quatre poursuivants des Pistons jouent en “prime time”, et le classement devrait donc évoluer ce soir en fonction des résultats.

Puis, à nouveau, on zappe et on revient sur beIN Sports 2 pour la rencontre entre les Nuggets et les Hornets d’un Tidjane Salaun qui vient de battre son record personnel. Vainqueurs à Cleveland, les Warriors se déplacent à Chicago et Draymond Green et Jimmy Butler devraient être en tenue.

Même chose pour LeBron James et Luka Doncic alors que les Lakers sont attendus à Philadelphie. Enfin, le Thunder visera une 15e victoire de suite à Utah.

Programme complet

18h00 | New York – Orlando (beIN Sports 2)
21h30 | Toronto – Boston
minuit | Charlotte – Denver (beIN Sports 2)
minuit | Memphis – Portland
01h00 | Chicago – Golden State
01h30 | Philadelphie – LA Lakers
02h00 | Utah – OKC

Par la rédaction
