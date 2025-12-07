Jalen Williams a le poignet encore un peu raide

On fait le bilan ! Calmement, Jalen Williams a tiré les enseignements de son retour à la compétition le week-end dernier après son opération du poignet début juillet. OKC a remporté ses quatre derniers matchs et c’est encore le plus important, et son ailier All-Star a pu reprendre ses marques dans les meilleures conditions, se montrant déjà hyperactif des deux côtés du terrain.

Niveau sensations, le joueur a malgré tout admis ne pas avoir récupéré à 100% et qu’il lui aurait peut-être fallu quelques semaines de plus à s’entraîner pour s’en rapprocher. Ses muscles du poignet sont encore atrophiés, et il n’y aura que le temps et la répétition de mouvement qui pourront œuvrer à le renforcer.

« Je dois voir ce que je peux dire sans trop m’avancer », a-t-il d’abord confié, hésitant. « Je n’ai plus la même amplitude de mouvement qu’avant. Je dois essayer de retrouver mon amplitude de mouvement et trouver ce que je dois faire mécaniquement pour y arriver. Après mon opération, je n’ai pas eu deux ou trois semaines pour faire des exercices et travailler dessus. C’était plutôt : « Assure-toi déjà de pouvoir tomber, puis tu verras bien en jouant pour le reste ». Je ne vais pas manquer 30 ou 40 matchs juste pour pouvoir m’entraîner. Vous me voyez certaines fois faire des choses que je fais pour la première fois avec ma main. C’est le défi et le processus à suivre ».

Jalen Williams, bien plus qu’un poignet

Le compromis trouvé avec le staff médical lui a permis de fouler à nouveau les parquets dès la fin novembre et jusqu’à présent, le choix a été le bon. Et même si Jalen Williams est un peu à la peine en terme d’adresse (42.1% au tir, 25% à 3-points), Mark Daigneault n’est clairement pas inquiet pour le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander.

« C’est vraiment le cadet de mes soucis », a-t-il déclaré. « C’est un joueur formidable. Il va s’en tirer. Il lui faudra un peu de temps pour retrouver son rythme, et ce n’est pas grave. Il peut prendre tout le temps dont il a besoin. Ce qui est formidable chez lui, c’est qu’il se bat et qu’il joue de la bonne manière chaque soir. Même s’il n’est pas encore au meilleur de sa forme au niveau de son tir, de son attaque ou de quoi que ce soit d’autre, il va apporter ces deux choses. Et c’est pour ça qu’il a un impact incroyable ».

En effet, Jalen Williams reste avant tout un défenseur hors pair et son poignet ne le handicape clairement pas de ce côté du terrain. Pour le reste, avec son QI basket au dessus de la moyenne, il demeure là aussi un joueur qui bonifie le collectif, et a déjà identifié ce qui lui restait à faire le temps de retrouver plus de confiance sur son tir de loin : aller chercher des points près du cercle.

« Il s’agit en grande partie de m’aider à retrouver mon rythme » a-t-il justifié. « Aller sur la ligne des lancer-francs, réussir quelques lay-ups faciles. J’essaie simplement d’adopter la mentalité qui consiste à foncer et à jouer avec force. Quand je n’ai pas joué depuis longtemps, c’est généralement la partie la plus difficile à retrouver. Donc, plus j’attaque de cette façon, plus tout le reste se mettra en place ».

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 4 30:00 42.1 25.0 100.0 0.3 5.5 5.8 6.0 2.5 1.0 1.5 1.3 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.