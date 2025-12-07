Cam Thomas entrevoit le bout du tunnel

Les Nets remontent tout doucement la pente. Outre la victoire acquise samedi face à New Orleans, la troisième en quatre matchs, Brooklyn a également reçu de bonnes nouvelles du staff médical au sujet de Cam Thomas.

Touché à la cuisse gauche depuis un mois, l’arrière de 24 ans devait être réexaminé ce week-end et il progresse suffisamment bien pour envisager un retour d’ici deux semaines. Le joueur a déjà manqué quinze matchs, mais c’est sans doute le prix à payer, surtout pour une blessure récurrente qui a déjà coûté cher à Cam Thomas l’an dernier. Le coach Jordi Fernandez s’est exprimé et va désormais attendre le prochain rapport de son protégé avec impatience.

“On est heureux de la façon dont il progresse. On a un nouveau délai qui est de deux semaines. On vous tiendra au courant et c’est à peu près tout. Il n’y a rien à lire entre les lignes, on est heureux de sa progression. Il y a eu une amélioration, et on verra où il en sera dans deux semaines”, a-t-il confié.

Quel rôle à son retour ?

Jordi Fernandez va à présent avoir deux semaines pour élaborer le meilleur plan possible pour le réintégrer à l’équipe en faisant en sorte d’en tirer le meilleur. Le profil de soliste de Cam Thomas a ses avantages mais aussi ses défauts, et ce sera au coach des Nets de trouver les meilleurs compromis pour continuer de faire progresser son équipe. Sans oublier les lacunes défensives de Cam Thomas qui ont parfois plombé le collectif.

“Bien sûr, son super pouvoir réside dans sa capacité à scorer. En même temps, on attend toujours de voir de l’efficacité à la création et des progrès en défense. Toutes ces choses étaient déjà importantes en début de saison. Pendant qu’il est en convalescence, l’équipe continue de progresser et de jouer d’une certaine façon”, a-t-il déclaré.

En début de saison régulière, Cam Thomas avait réussi à retrouver son rythme en attaque, avec notamment une sortie à 41 points face aux Spurs. Le problème, c’est que Brooklyn a dû attendre qu’il se blesse pour gagner son premier match. L’équipe est aujourd’hui dans une toute autre dynamique, et Cam Thomas ne pourra pas bouleverser tous les équilibres mis en place depuis son absence et qui portent de plus en plus leurs fruits.

“Globalement, je suis très heureux de l’ensemble du groupe”, a ajouté Jordi Fernandez. “Maintenant, quand Cam va revenir, ce sera à moi de trouver un moyen de l’insérer au groupe, tout en gardant à l’idée que le plus important reste toujours l’équipe. A partir de là, il faut pouvoir être prêt à faire tout ce qu’il faut pour aider l’équipe et, bien sûr, pour s’améliorer. C’est comme ça que ça marche. Le succès de l’équipe sera aussi le vôtre. Pour l’instant, je ne me préoccupe pas vraiment de ces questions, tant que la situation ne se présente pas. Mais en même temps, nous serons patients et nous le préparerons à aider l’équipe ».

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BKN 8 28:15 40.2 35.6 87.5 0.4 1.0 1.4 2.6 1.9 0.5 2.0 0.1 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.