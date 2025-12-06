Matchs
Programme de la soirée | Les Warriors à nouveau en danger

NBA – Tout juste à l’équilibre, les Warriors se déplacent à Cleveland, sans doute sans son “Big Three”, et c’est à 1h30 sur beIN Sports 1.

“Double header” pour beIN Sports 1 avec d’abord à 23h00 les Nets qui reçoivent les Pelicans dans un match des mal-classés, puis on enchaîne avec l’une des affiches de la soirée avec ce Cavaliers – Warriors à 1h30. Cleveland est en back-to-back mais Golden State est très diminué et pas au mieux dans son basket.

Parmi les autres rencontres de la soirée, on suivra le déplacement des Rockets à Dallas, avec deux formations en back-to-back. Back-to-back aussi pour les Bucks qui se rendent à Detroit pour défier des Pistons très revanchards.

Programme complet

23h00 | Brooklyn – New Orleans (beIN Sports 1)
01h00 | Washington – Atlanta
01h30 | Cleveland – Golden State (beIN Sports 1)
01h30 | Detroit – Milwaukee
02h00 | Miami – Sacramento
02h00 | Minnesota – LA Clippers
02h00 | Dallas – Houston

