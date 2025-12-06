Comme une renaissance pour Paul George

Pour la première fois de la saison, Tyrese Maxey n’a pas atteint la barre des 20 points et le banc des Sixers a été très bon dans la facile victoire à Milwaukee. C’est ce qui saute aux yeux lorsqu’on regarde la feuille de stats. Mais lorsque les Bucks ont tenté un comeback dans le 4e quart-temps, au point de revenir à -12, c’est Paul George qui a pris le match à son compte avec des paniers mi-distance mais aussi une belle passe pour un 3-points de VJ Edgecombe.

Au final, “PG” termine avec 20 points, et c’est presque une délivrance pour lui après des mois et des mois de galère. “Je ne cesse de mettre en avant à quel point Tyrese apporte, à quel point il donne. Mais c’est agréable quand on peut le soulager un peu, qu’il n’ait pas à travailler aussi dur, qu’il n’ait pas à tout faire” répond l’ancien ailier des Clippers. “J’en étais conscient en arrivant ce soir, et je suis le plus frais physiquement. Je voulais juste nous mettre sur de bons rails. C’était simplement mon état d’esprit. Mon physique commence à revenir. Je suis privilégié d’être en bonne santé, et j’essaie juste d’enchaîner les matchs.”

Quatre fois nommé dans des All-Defensive Teams

Septième avec 13 victoires pour 9 défaites, les Sixers s’accrochent au bon wagon, et Paul George souligne l’ambiance qui règne dans l’équipe. “C’est le jour et la nuit ! Je ne veux pas comparer à l’équipe de l’an dernier, qui était formidable, mais cette année, il y a quelque chose de singulier” poursuit-il. “Nous avons construit de la cohésion. Cela fait deux ans que certains jouent ensemble. Ça se développe. C’est plaisant de gagner. Il y a une belle énergie, et nos leaders mènent la voie.”

A titre personnel, l’ailier retrouve le goût de l’effort défensif, et il entend bien redevenir l’un des meilleurs “two-way player” de la NBA. “Les coachs et mes coéquipiers me laissent être moi-même. Ils me permettent de lire le jeu, de réagir,

d’être parfois un free safety, ou un linebacker qui appelle les actions et les couvertures. L’une des premières choses que Nick m’a dites en arrivant cette saison est : ‘Aide-nous en défense’. Je n’ai pas été nommé dans des All-Defensive Teams pour rien. J’adore défendre !”