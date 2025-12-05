Programme du soir | Paolo Banchero de retour pour le derby floridien

Dans le derby floridien entre le Magic et le Heat, Paolo Banchero sera de retour (01h00) alors que les Hawks font face aux Nuggets (01h30) et que les Spurs sont chez les Cavs (01h30).

Parmi les autres rencontres à suivre, il y a le duel entre les Knicks et les Blazers (01h30) mais aussi celui entre les Rockets et les Suns (02h00). Enfin, la soirée se termine du côté d’Oklahoma City, leader incontesté de la NBA, qui se frotte à des Mavericks qui remontent de leur côté la pente (03h30, Prime Video).

Programme complet

01h00 | Boston – LA Lakers (Prime Video)

01h00 | Orlando – Miami

01h30 | Atlanta – Denver

01h30 | Cleveland – San Antonio

01h30 | Detroit – Portland

01h30 | New York – Utah

01h30 | Toronto – Charlotte

02h00 | Chicago – Indiana

02h00 | Houston – Phoenix

02h00 | Memphis – LA Clippers

02h00 | Milwaukee – Philadelphie

03h30 | Oklahoma City – Dallas (Prime Video)