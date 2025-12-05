Jordi Fernandez en colère contre ses Nets

« On est sur une série de victoires ! » Le cri du cœur de Michael Porter Jr. après la victoire contre les Bulls est déjà obsolète. Déjà parce que l’ailier, touché au dos, n’a pas joué contre le Jazz. Puis surtout parce que les Nets ont perdu. Mais plus que le revers, qui empêche une passe de trois, c’est la manière qui est frappante pour Jordi Fernandez.

Les Nets avaient neuf points d’avance après 36 minutes. La suite ? Un 31-13 encaissé en neuf minutes, et un quatrième quart-temps finalement perdu 42-20.

« La déconnexion fut totale », peste le coach de Brooklyn. « Je me fiche de la fatigue ou d’autre chose. Il faut rester concentré, impliqué, c’est la NBA. Le back-to-back, je connais, mais on a été très mauvais. On a joué dur trois quart-temps et dans le dernier, ce fut un désastre collectivement. Au niveau de l’énergie, de l’attitude, on doit tous être meilleur. »

« On n’a aucune excuse. On doit être plus concentré », confirme Nic Claxton. « Ce sont des petites choses qu’on peut contrôler et des domaines dans lesquels on doit être meilleur. »

Dans le dernier acte, les Nets ont shooté à 7/19 dont 2/11 à 3-pts, ont laissé 5 rebonds offensifs au Jazz et perdu sept ballons. Avec un peu plus de sérieux, une troisième victoire de suite était possible.

« Ils sont revenus vite et ont mis des tirs alors qu’on ne pouvait pas trouver un bon shoot », regrette Noah Clowney. « On avait le contrôle pendant une grande partie de la rencontre et on l’a laissé filer », insiste Danny Wolf. « On n’a pas été bon défensivement en seconde période. On aurait vraiment pu le gagner et on a gâché cette opportunité. »