C’est Noël avant l’heure chez Nike qui a décidé de sortir pour le grand public un nouveau coloris « Player Exclusive » dédié à Victor Wembanyama sur la Nike GT Hustle 3 ! La chaussure « attitrée » de l’intérieur des Spurs avait déjà été au rendez-vous d’Halloween il y a un peu plus d’un mois. La voilà de retour en version hivernale, baptisée « Deep Winter ».

La tige se compose d’une base d’un blanc neigeux, complétée par une partie supérieure en noir. Des finitions en rouge et vert fluo complètent l’ensemble, notamment pour faire ressortir le « Swoosh » latéral. Le slogan « Be Unique Every Day » apparaît cette fois à l’intérieur de la languette, laissant place à une pastille également saupoudrée de blanc sur la partie extérieure.

La Nike GT Hustle 3 « Deep Winter » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.