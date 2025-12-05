C’est Noël avant l’heure chez Nike qui a décidé de sortir pour le grand public un nouveau coloris « Player Exclusive » dédié à Victor Wembanyama sur la Nike GT Hustle 3 ! La chaussure « attitrée » de l’intérieur des Spurs avait déjà été au rendez-vous d’Halloween il y a un peu plus d’un mois. La voilà de retour en version hivernale, baptisée « Deep Winter ».
La tige se compose d’une base d’un blanc neigeux, complétée par une partie supérieure en noir. Des finitions en rouge et vert fluo complètent l’ensemble, notamment pour faire ressortir le « Swoosh » latéral. Le slogan « Be Unique Every Day » apparaît cette fois à l’intérieur de la languette, laissant place à une pastille également saupoudrée de blanc sur la partie extérieure.
La Nike GT Hustle 3 « Deep Winter » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.
Notre verdict de la Nike GT Hustle 3
Nike s’offre un joli rebond sur la Nike GT Hustle 3 après avoir encaissé un petit désaveu sur la Nike GT Husle 2. Le modèle a retrouvé ici l’ADN de la Nike GT Run, avec une chaussure axée sur le confort ; offrant ce mix de mousse « Zoom X » et « Nike React » assorti d’une double unité « Zoom Air », et de la respirabilité, tout en maintenant de bonnes garanties en terme d’adhérence.
Victor Wembanyama a longtemps privilégié la Nike GT Run, et n’a presque pas porté la Nike GT Hustle 2. C’est en revanche avec cette paire aux pieds qu’il a débuté l’exercice dernier, après notamment une brillante campagne aux JO de Paris 2024. C’est sans doute le signe que le pivot des Spurs a retrouvé les caractéristiques du premier modèle de la série, et que la marque a la virgule a su corriger le tir.