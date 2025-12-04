Caitlin Clark, 6e sportive la mieux payée au monde… grâce à ses sponsors

L’explosion de l’intérêt pour le sport féminin se voit aussi sur les comptes en banque. Selon Sportico, les 15 sportives les mieux payées au monde vont toucher 249 millions de dollars en 2024, soit une augmentation de +13% en un an. Et au milieu des reines du tennis, qui trustent le classement, il y a une basketteuse : Caitlin Clark.

La joueuse de l’Indiana Fever pointe au 6e rang avec 16.1 millions de dollars de gains. Mais seuls 119 000 dollars viennent du terrain, bonus compris, après une deuxième saison WNBA gâchée par les blessures.

Le reste, soit 16 millions de dollars, provient de ses sponsors. Nike lui a offert un contrat de huit ans à plus de 3 millions de dollars par saison. Gatorade, State Farm, Panini, Wilson, Hy-Vee, Xfinity, Gainbridge ou encore Lilly misent eux aussi sur le phénomène qui a fait exploser les audiences et la billetterie partout où elle est passée.

Cailtin Clark est la seule basketteuse de ce Top 15 dominé par Coco Gauff (31 millions de dollars) devant Aryna Sabalenka (30) et Iga Swiatek (23.1). À 23 ans, l’Américaine incarne la nouvelle économie du sport féminin qui fait déjà recette au niveau marketing… en attendant que cela se concrétise également au niveau des salaires.