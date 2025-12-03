Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Spurs se frottent au Magic

NBA – Pas de grosse affiche ce mercredi soir, mais quelques jolis duels, à l’image de celui entre les Spurs et le Magic, à suivre à partir de 01h00.

À la même heure, les Cavaliers reçoivent les Blazers alors que les Hawks peuvent enfoncer les Clippers à 01h30…

On suivra aussi la rencontre entre des Bucks en grosse difficulté et des Pistons au sommet de l’Est (02h00) ainsi que celle entre les Mavericks et le Heat (02h30).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Portland
01h00 | Indiana – Denver
01h00 | Orlando – San Antonio
01h30 | Atlanta – LA Clippers
01h30 | New York – Charlotte
02h00 | Chicago – Brooklyn
02h00 | Houston – Sacramento
02h00 | Milwaukee – Detroit
02h30 | Dallas – Miami

