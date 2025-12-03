Programme du soir | Les Spurs se frottent au Magic

À la même heure, les Cavaliers reçoivent les Blazers alors que les Hawks peuvent enfoncer les Clippers à 01h30…

On suivra aussi la rencontre entre des Bucks en grosse difficulté et des Pistons au sommet de l’Est (02h00) ainsi que celle entre les Mavericks et le Heat (02h30).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Portland

01h00 | Indiana – Denver

01h00 | Orlando – San Antonio

01h30 | Atlanta – LA Clippers

01h30 | New York – Charlotte

02h00 | Chicago – Brooklyn

02h00 | Houston – Sacramento

02h00 | Milwaukee – Detroit

02h30 | Dallas – Miami