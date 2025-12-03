Elden Campbell, champion NBA 2004 avec les Pistons, s’est éteint à 57 ans

Il était l’un des hommes forts des Lakers dans les années 90. Elden Campbell, ancien intérieur aux 15 ans de carrière, est décédé à l’âge de 57 ans. Le Los Angeles Times l’a annoncé mardi, en précisant qu’aucune cause de la mort n’était encore connue. Elden Campbell avait disputé la majorité de sa carrière chez les « Purple & Gold » entre 1990 et 1998. Il avait également porté le maillot des Hornets, des Sonics, des Pistons et des Nets.

Elden Campbell était un solide intérieur, défenseur costaud et fiable au scoring comme titulaire régulier avec les Lakers. Il avait été un témoin privilégié de l’évolution de la franchise californienne, de la fin de l’ère Magic Johnson – James Worthy, à l’avènement du duo Kobe Bryant – Shaquille O’Neal, avec lesquels il a évolué avant d’être transféré chez les Charlotte Hornets en 1999, dans un échange autour d’Eddie Jones et Glen Rice.

C’est avec les Frelons qu’il effectua ses meilleures saisons statistiques individuelles, tournant à 13.5 points, 7.7 rebonds et 1.8 contre de moyenne en trois saisons et demi à Charlotte dans un rôle d’intérieur de devoir pour épauler Baron Davis ou Jamal Mashburn.

« Je me souviens surtout de son attitude, c’est pour cela qu’on le surnommait ‘Easy E’ » a réagi son ancien coéquipier et ami d’enfance Byron Scott. « Il était tellement détendu, rien ne l’affolait. Il allait prendre son temps. Il était simplement tranquille. C’était tellement un bon gars. »

Solide prospect en début de carrière, le natif de Los Angeles n’est toutefois pas devenu le joueur dominant que certains pouvaient imaginer. Mais il était un « big man » sur lequel ses équipes pouvaient compter, titulaire 671 fois en carrière et qui a disputé plus de cent matchs de playoffs (106, dont 53 comme titulaire).

Il figurait notamment comme vétéran dans l’effectif des Pistons champions 2004, derrière Rasheed et Ben Wallace dans la rotation, et en battant les Lakers, son équipe de cœur.

« Je pense que s’il avait voulu réellement devenir bon, et c’est la seule chose négative que j’aurais à dire sur lui, il aurait eu le potentiel de venir un très bon joueur » a expliqué Byron Scott. « Il ne voulait pas être exceptionnel pour être honnête. Il voulait seulement jouer. Mais quel homme fantastique. »