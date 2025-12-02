Matchs
Pronostics NBA | Misez sur Tyrese Maxey face aux Wizards

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce mardi, les Sixers affrontent les Wizards, sans Joel Embiid et sans doute sans Paul George.

Tyrese MaxeyTyrese Maxey va donc encore devoir se démultiplier. Pour les plus téméraires, un pari sur un double-double à plus de 30 points est même envisageable, la cote étant très haute…

– Tyrese Maxey réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 45 ou +, et son équipe gagne. Cote : 1.95

– Tyrese Maxey marque 30 points ou + et réussit 10 passes ou +. Cote : 5.10

