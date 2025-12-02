Ja Morant, assistant coach de luxe à Memphis

Il n’est pas totalement exagéré de dire que, cette saison, Ja Morant fait davantage parler de lui en dehors des terrains que dessus. On pense évidemment à ses commentaires sur le système de jeu de Tuomas Iisalo, qui ont conduit à une suspension d’un match, ou encore à son embrouille avec Klay Thompson. Car sportivement, il n’a joué que 12 rencontres et demeure à l’infirmerie depuis deux semaines, à cause d’une blessure au mollet.

Si bien qu’on peut se demander ce que l’ancien All-Star apporte aux Grizzlies depuis le début de saison, entre blessures, polémiques et maladresse, et encore plus maintenant qu’il est bloqué sur le banc… La réponse est trouvée par son entraîneur et ses coéquipiers.

« Il est un énorme avantage pour nous », assure Tuomas Iisalo. « Pendant les matches, il me pose des questions et donne des conseils aux gars. Globalement, il communique bien. Son leadership est bon. »

« C’est un coach en ce moment », poursuit Jaren Jackson Jr. « Il coache, comme il le fait avec son équipe de jeunes à Memphis. Il fait son truc. Il connaît le basket, c’est un meneur de jeu, donc il lit très bien le jeu. Et il dit ce qu’il voit, nous explique certaines choses. »

Depuis sept matches qu’il est absent, et avec un calendrier ni facile ni difficile, Ja Morant a vu ses coéquipiers remporter cinq matches, dont trois de suite. Les Grizzlies ne souffrent donc pas sans leur leader.

« Son soutien est positif », continue Kentavious Caldwell-Pope. « Il soutient l’équipe, aide les jeunes, notamment les meneurs de jeu, en parlant à tout le monde, en disant ce qu’il voit du banc. C’est bénéfique pour nous qu’il soit là, à être un leader, un joueur qui parle. Il est très bon dans ce domaine. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 12 28:45 35.9 16.7 94.2 0.5 3.0 3.5 7.6 2.3 1.0 3.8 0.1 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.