Cory Joseph à la relance… à Monaco ?

Surprise ! Déjà bien armée sur les postes arrières avec notamment Mike James, Matthew Strazel et Elie Okobo, Monaco pourrait bientôt accueillir un autre meneur de choix pour compenser le récent départ de Nick Calathès vers le Partizan Belgrade. Si on en croit les infos du site grec « Athletiko », il s’agirait de Cory Joseph !

Après une dernière saison NBA du côté d’Orlando où il s’est fait plutôt discret, l’international canadien a peut-être attendu un signe d’une autre franchise depuis la reprise de l’autre côté de l’Atlantique, sans succès. La Roca Team a peut-être flairé le bon coup même si le timing peut surprendre puisque Monaco a été frappé d’une amende de 300 000 euros et d’une interdiction de recrutement pour mauvaise gestion par l’Euroleague la semaine passée.

Pour se défendre, la direction monégasque avait ainsi rappelé via un communiqué que « cette mesure, qui empêche temporairement le Club d’enregistrer de nouveaux joueurs ou entraîneurs en Euroleague, est purement procédurale et ne constitue ni une sanction ni une décision définitive. »

L’interdiction a été confirmée depuis et prolongée à un mois après le règlement intégral des dettes accumulées par Monaco, ce dernier ayant la possibilité de faire un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Un joker de luxe pour la Betclic Elite ?

Pour l’heure, en attendant que le club du Rocher se conforme aux exigences de l’instance européenne et de sa Commission de contrôle de gestion, l’ASM envisage donc de se renforcer avec un profil au moins aussi complet que celui de Nick Calathès, à la différence près que Cory Joseph n’a encore jamais joué en Europe !

Avec plus de 900 matchs NBA au compteur, il aura tout de même de l’expérience à partager, notamment après avoir dû se faire sa place en NBA au milieu des Tony Parker, Patty Mills, Nando De Colo et autres Gary Neal à la grande époque de San Antonio (2011-2015), avec qui il a remporté le titre en 2014.

Il a ensuite connu de bonnes expériences à Toronto (2015-2017) puis Indiana (2017-2019) où il a gagné en responsabilités, avant de devenir un vétéran de luxe à Sacramento, Detroit puis Golden State jusqu’à la saison dernière au Magic, où il a dû attendre les playoffs pour montrer sa valeur et dépasser les 15 minutes de temps de jeu.

Son arrivée en France serait une super nouvelle pour la Betclic Elite, dans laquelle Cory Joseph pourrait commencer à prendre ses marques avant de pouvoir éventuellement être autorisé à découvrir l’Euroleague.