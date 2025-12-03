Nikola Jovic en chute libre

« J’essaie juste de me sortir de là. J’essaie simplement d’aider cette équipe à gagner. Pour l’instant, même si je ne suis pas au meilleur de ma forme et que je ne joue pas comme je sais le faire, on reste assez solide ».

Nikola Jovic essaie de se rassurer comme il peut, et s’est sans doute consolé en dressant le même constat après avoir attendu la dernière minute du match remporté face aux Clippers pour fouler le parquet du Kaseya Center, lundi soir.

Le fantôme de Nikola Jovic

Deux mois après avoir signé une belle prolongation de contrat, à hauteur de 62.5 millions de dollars sur quatre ans, le Serbe est dans le dur comme jamais. Le pire, c’est qu’il a sorti un record en carrière à 29 points face à Portland le 8 novembre dernier, juste avant de plonger.

Le Serbe a en effet enchaîné quatre prestations difficiles puis une blessure à la hanche. Laissé sur le banc face à Milwaukee en milieu de semaine dernière, il a fait son retour face à Detroit ce week-end après la blessure de Jaime Jaquez Jr. Mais il a encore multiplié les gaffes, avec 5 ballons perdus en seulement 10 minutes de jeu, et Erik Spoelstra a logiquement décidé de s’en passer lundi, jusqu’à ce que le match soit définitivement plié.

« Notre potentiel est bien plus élevé lorsque Niko joue de manière constante », a-t-il regretté. « Il est extrêmement polyvalent des deux côtés du terrain lorsqu’il est vraiment concentré, attentif aux détails et qu’il donne le maximum ».

Le stratège du Heat a de quoi être agacé, tant il sait à quel point Nikola Jovic peut être précieux lorsqu’il évolue au top de sa forme. Malgré ce coup de mou inattendu, il continue de croire en la capacité de son intérieur à rebondir. « Il doit trouver un meilleur rythme. Il doit travailler, et tout ira bien pour lui ».

« Commencer la saison comme ça, ça fait bizarre »

L’intéressé essaie de ne pas trop gamberger, même s’il ne trouve pas de raisons pour expliquer cette méforme.

« C’est surprenant pour moi, surtout parce que je me sentais plutôt bien pendant le camp d’entraînement et un peu pendant la présaison », a-t-il ajouté. « Et commencer la saison comme ça, ça fait bizarre. Ça fait toujours bizarre. On a l’impression d’essayer de comprendre où ça a dérapé. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que je n’ai jamais joué comme ça. J’ai l’impression qu’en ce moment, c’est plutôt un problème mental. Je cherche à tirer parce que j’ai peur de ne pas jouer suffisamment ou de prendre de mauvais tirs, des choses comme ça ».

Continuer à travailler et garder la tête haute, Nikola Jovic connaît la recette pour remonter la pente. Malgré ce nouveau désaveu de Coach Spo lundi, le Floridien compte bien s’accrocher en vue du match de ce soir, à Dallas.

« Je crois en moi », a-t-il lâché. « Je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Je continue de penser que je joue bien au basket pour les autres. Je joue juste mal pour moi-même, c’est tout. Je travaille chaque jour pour m’améliorer, et je sais que je vais y arriver ».

Nikola Jović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 13:36 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 19:29 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25:08 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7 2025-26 MIA 16 19:23 39.6 28.8 72.2 0.7 3.3 3.9 2.8 2.4 0.6 1.9 0.4 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.