Un développement à la Rudy Gobert pour Joan Beringer

C’était il y a plus de douze ans ! Arrivé en NBA en provenance de Cholet et encore un peu frêle pour se frotter aux gabarits de la ligue, Rudy Gobert avait atterri au Jazz, qui avait pris le temps de le développer en coulisses lors de sa première année, pour en faire le défenseur dominant qu’il est devenu ensuite.

Le « Process » du Saint-Quentinois avait surtout eu pour objectif de le renforcer musculairement et lui avait permis de prendre ses marques dans un tout nouvel environnement. C’est un peu le même chemin que s’apprête à suivre son compatriote et coéquipier à Minnesota, Joan Beringer.

Prochaine étape : la G-League

Même si le rookie a été intéressant en Summer League à seulement 18 ans et qu’il s’est montré à son avantage par son engagement sans faille pratiquement à chaque fois qu’il est entré en jeu en NBA, Minnesota va également donner à sa pépite le temps de progresser, sans pression.

À ce titre, Joan Beringer n’est plus entré en jeu depuis deux semaines, et devrait vraisemblablement renforcer les Iowa Wolves en G-League sous peu.

« Il est sur la bonne voie », avait déclaré son coach Chris Finch mi-novembre. « Pour l’instant, c’est un bonus quand on peut lui donner du temps de jeu. On voit qu’il est de plus en plus à l’aise avec la vitesse du jeu, les lectures, le physique… Il lui faut juste de l’entraînement. On est ravi de ses progrès et on va continuer à le faire avancer lentement. Il ira probablement en Iowa à un moment donné afin de pouvoir vraiment s’entraîner et jouer plus longtemps. Cette expérience et cette exposition seront très importantes pour lui lorsqu’il reviendra ».

En attendant de retrouver la lumière des parquets NBA, Joan Beringer travaille donc dans l’ombre et apprend les ficelles du métier auprès de ses aînés.

« Je dirais que je travaille ma routine, mais aussi ma façon de travailler et d’être un vrai pro », a-t-il confié à RG.org. « Dans l’équipe, j’apprends vraiment de tout le monde. Tout le monde est très gentil et m’aide beaucoup ».

Rudy Gobert, le parfait ange gardien

L’intérieur met donc les bouchées doubles pour bosser le physique, la tactique et ce qu’il doit améliorer des deux côtés du terrain. Que ce soit l’attaque, axée pour l’instant sur son jeu face au panier, et bien sûr la défense.

« Tout d’abord, ma défense : comment être présent en défense. J’essaie toujours d’être bon dans mon rôle. Que je joue cinq, six, sept minutes, et l’entraîneur m’encourage dans ce sens », a-t-il poursuivi.« J’essaie d’être présent en défense et d’être bon dans tous les aspects défensifs. Je mets toute mon énergie sur le terrain et j’influence le jeu avec cette énergie. »

Parmi les vétérans des Wolves pour l’accompagner, la présence de Rudy Gobert est évidemment un gros plus pour lui, et pas seulement pour l’aspect défensif.

« Rien que sa défense, c’est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue », a-t-il ajouté. « Sa façon de lire le jeu, son sens du jeu, et c’est un ami, donc il peut m’aider sur le terrain mais aussi en dehors. C’est un bonus pour moi. J’apprécie vraiment ».

Rudy Gobert prend son rôle à cœur, lui qui aurait sans doute aimé avoir un vétéran français pour le guider à son âge. Après plus de deux mois de collaboration, les résultats sont déjà là, et la suite s’annonce prometteuse.

« Il est de plus en plus à l’aise », a reconnu son aîné. « Il travaille beaucoup chaque jour. Il a déjà établi un lien avec nos joueurs. Je lui dis que même s’il ne joue que trois minutes, il doit être prêt pendant ces trois minutes et avoir un impact sur le match. Il s’améliore et se sent de plus en plus à l’aise. C’est fun de le voir évoluer. Il vient d’avoir 19 ans, donc c’est encore tôt, mais il a la bonne attitude (…) Je suis heureux et enthousiaste de le voir jouer. Le fait qu’il joue avec des joueurs expérimentés est excellent pour son développement. Il apprend à faire des écrans, à tirer profit de ce que font ses coéquipiers. Toutes ces choses seront importantes pour sa carrière ».

Joan Beringer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MIN 9 4:07 72.7 66.7 0.2 1.1 1.3 0.0 1.0 0.1 0.2 0.2 2.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.