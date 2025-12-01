Joueurs de la semaine | Luka Doncic débloque son compteur avec les Lakers

Voilà une nouvelle qui ravivera forcément la nostalgie, et possiblement l’amertume, des fans des Mavericks. En effet, la NBA vient ainsi d’annoncer que Luka Doncic (Lakers) et Jalen Brunson (Knicks) étaient les deux « Joueurs de la semaine ». Eux qui s’étaient donc déjà côtoyés à Dallas, entre 2018 et 2022.

Pour Luka Doncic, il s’agit certes de son 15e trophée en carrière, mais il s’agit surtout de son tout premier depuis son arrivée à Los Angeles, en février dernier.

Invaincu avec les Lakers (3-0), il a posté des statistiques de 37.3 points, 10.3 passes, 8.7 rebonds et 1 contre sur trois matchs. Découpant les Clippers et les Pelicans, mais également… les Mavericks.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 15 37:16 47.1 33.9 80.6 0.9 7.9 8.7 9.2 2.6 1.7 4.0 0.6 35.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Pour Jalen Brunson, récompensé pour la 7e fois de sa carrière, la semaine fut elle aussi synonyme d’invincibilité (4-0) avec New York, et il a aligné 28.8 points, 4.5 passes décisives et 3 rebonds de moyenne sur quatre matchs. Punissant notamment les Bucks, afin de qualifier son équipe pour les quarts de finale de la NBA Cup.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 17 34:25 47.8 37.0 86.1 0.5 2.8 3.4 6.2 2.4 0.7 2.4 0.1 28.5

