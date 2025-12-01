La Air Jordan 1 est de retour sur le devant de la scène en ce début semaine. La première Air Jordan ressort aujourd’hui dans une coupe haute avec un coloris rétro « OG Sail » de saison, aux tons neigeux.

La tige se compose entre touches de blanc et blanc nacré avec des finitions en gris, pour faire ressortir le « Swoosh » notamment. Ce dernier est recouvert de ce qui ressemble à un motif éléphant. L’ensemble est complété de finitions en rouge, sur le logo « Nike Air » présent sur la languette, ainsi qu’au milieu du talon, et repose sur une semelle extérieure translucide en caoutchouc.

La Air Jordan 1 rétro « OG Sail » est à retrouver dès aujourd’hui sur Basket4Ballers. C’est le onzième coloris disponible sur le site, où figurent notamment les mythiques coloris « UNC » ou « Green Glow ».