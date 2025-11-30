Programme du soir | Le Thunder vise déjà sa 20e victoire

Un dimanche marqué du sceau du back-to-back pour de nombreuses équipes qui ont joué samedi, mais aussi pour celles qui joueront aussi lundi. Comme les Lakers qui vont affronter les Pelicans sans LeBron James, qui se réserve pour la rencontre de lundi face aux Nuggets.

Avant cela, dès 21h00, le Jazz reçoit les Rockets (Prime Video). Leader incontesté de la NBA, le Thunder retrouve le MODA Center de Portland (beIN Sports 3) où il a enregistré sa seule défaite.

A l’Est, le choc de la soirée oppose les Knicks à des Raptors battus la veille à Charlotte. Back-to-back aussi pour les Wolves en danger à domicile face à des Spurs toujours privés de Victor Wembanyama.

Programme complet

21h00 | Utah – Houston (Prime Video)

00h00 | Cleveland – Boston

00h00 | New York – Toronto

00h00 | Philadelphie – Atlanta

00h00 | Portland – OKC (beIN Sports 3)

01h00 | Minnesota – San Antonio

03h00 | Sacramento – Memphis

03h30 | LA Lakers – New Orleans