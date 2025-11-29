Programme du soir | Les Pistons à la relance face au Heat ?

On suivra quand même le duel entre le Heat et les Pistons (02h00) alors que plusieurs équipes veulent se relancer. C’est notamment le cas des Bucks face aux Nets (02h00), des Warriors face aux Pelicans (02h30, beIN Sports Max 4), des Nuggets face aux Suns (03h00) ou encore des Clippers face aux Mavericks (04h00).

Programme complet

23h00 | Minnesota – Boston (beIN Sports 1)

00h00 | Charlotte – Toronto

01h30 | Indiana – Chicago

02h00 | Miami – Detroit

02h00 | Milwaukee – Brooklyn

02h30 | Golden State – New Orleans (beIN Sports Max 4)

03h00 | Phoenix – Denver

04h00 | LA Clippers – Dallas