Programme du soir | Les Pistons à la relance face au Heat ?

On suivra quand même le duel entre le Heat et les Pistons (02h00) alors que plusieurs équipes veulent se relancer. C’est notamment le cas des Bucks face aux Nets (02h00), des Warriors face aux Pelicans (02h30, beIN Sports Max 4), des Nuggets face aux Suns (03h00) ou encore des Clippers face aux Mavericks (04h00).
Programme complet
23h00 | Minnesota – Boston (beIN Sports 1)
00h00 | Charlotte – Toronto
01h30 | Indiana – Chicago
02h00 | Miami – Detroit
02h00 | Milwaukee – Brooklyn
02h30 | Golden State – New Orleans (beIN Sports Max 4)
03h00 | Phoenix – Denver
04h00 | LA Clippers – Dallas