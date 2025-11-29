LeBron James bluffé par Nikola Jokic, son adversaire « le plus dominant et le plus complet »

Depuis son arrivée aux Lakers en 2018, LeBron James a croisé Nikola Jokic plus souvent que n’importe quel autre joueur en playoffs. Le « King » est donc bien placé pour juger des qualités du « Joker » sur un parquet.

Et face au triple MVP, le quadruple MVP ne tarit pas d’éloges, surtout lorsqu’il en discute avec un autre double MVP, Steve Nash, dans leur podcast commun, « Mind The Game ».

« Il n’y a pas eu de joueur plus dominant et plus complet que lui parmi tous ceux contre lesquels j’ai joué, si on prend en compte toutes les caractéristiques que tu as mentionnées, » lance carrément « LBJ ». « Passe, tir, rebond, attention (qu’il génère)… Il n’y a rien qui soit hors de sa portée en attaque. Absolument rien. Tu essaies de le prendre à deux ? Il va te punir. Tu essaies de le défendre en un-contre-un ? Il va te punir aussi. »

En 23 saisons NBA, LeBron James a affronté certains des plus grands joueurs de l’histoire (Kobe Bryant, Stephen Curry, Kevin Durant, Tim Duncan, James Harden…), mais c’est bien Nikola Jokic qui l’impressionne le plus.

Il banalise l’extraordinaire

Meneur de jeu dans un corps de pivot, véritable « point center », le Serbe est d’ailleurs en route vers un exploit statistique inédit : terminer meilleur rebondeur et meilleur passeur de la ligue.

« Parfois, c’est lui qui remonte carrément le ballon. Ils lui font la passe pour qu’il lance une action, » s’émerveille LeBron James. « Que le meneur prenne le rebond, puis fasse la passe à son pivot pour initier la contre-attaque ? C’est inhabituel. Et ça montre simplement à quel point ce gars-là est incroyable… »

Ce qui frappe surtout LeBron James, c’est la capacité de Nikola Jokic à dominer sans jamais donner l’impression de forcer, tout en gâchant très peu : 63 % au tir, dont 44 % à 3-points, et 85 % aux lancers-francs !

« Avec lui, tout a l’air tellement facile… Et il est tellement bon que les gens n’en parlent quasiment pas. Comme si c’était normal. Mais ce n’est pas normal ! » insiste l’ailier des Lakers. « Ce n’est pas comme ces gars qui ne faisaient que dunker ou finir près du cercle auparavant. Non, lui, il a tout. Les trois niveaux de scoring. »

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 18 34:53 62.8 44.0 84.7 3.2 9.4 12.6 11.0 3.1 1.6 3.5 0.8 29.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.