Pascal Siakam a imposé sa volonté aux Wizards

Jamais vraiment habitué à perdre beaucoup de matches depuis le début de sa carrière, et alors qu’il jouait les Finals en juin dernier, Pascal Siakam vit une saison bien étrange et très éprouvante. Les Pacers occupent les dernières places de la ligue tandis que le Camerounais réalise, statistiquement, une de ses meilleures saisons avec 23.9 points de moyenne.

Son équipe enchaîne les défaites mais on ne peut pas dire que le champion NBA 2019 baisse les bras. Il se bat. La preuve face aux Wizards, où il a inscrit 24 points, dont 14 dans le deuxième quart-temps, avec 11 rebonds. En seulement 26 minutes, il affiche un +/- de +32 !

« Il a décidé qu’on n’allait pas perdre ce match », raconte Rick Carlisle. « Il a été très agressif. Aussi bon soit-il en attaque, il l’a aussi été en défense et au rebond, peut-être même meilleur encore. »

Il a eu la vie facile puisque les Wizards n’ont pas voulu faire de prises à deux sur l’ancien de Toronto. Pascal Siakam s’est régalé. « Il y a beaucoup de matches où j’ai plusieurs défenseurs sur le dos, avec deux ou trois joueurs face à moi. Là, ils n’ont pas fait ça, donc c’était bien. On peut prendre ses positions », indique-t-il.

« Dans cette situation, beaucoup de vétérans auraient perdu leur motivation. Pas lui »

Alors oui, battre Washington (2-16) n’est pas un exploit mais il faut souligner que ce n’est que la troisième victoire de la saison d’Indiana. Elle est donc à savourer comme il se doit, estime l’intérieur.

« On ne peut pas prendre ça pour acquis. Chaque soir, il faut se battre et quand on gagne souvent, on prend ça pour une habitude. Il faut chérir, profiter de chaque possession, de chaque victoire et savoir, et c’est très important, ce que ça demande pour en arriver-là. On était fatigué de perdre. On ne peut pas continuer de perdre, ça doit être notre état d’esprit. On doit tout donner pour ça. »

Rick Carlisle ne peut qu’admirer l’attitude de son leader, qui fait les efforts et enchaîne les bons matches à la même vitesse que les Pacers enfilent les défaites…

« Ça peut se dire en quelques mots : c’est un grand joueur », lance le coach. « Voilà pourquoi on l’a fait venir. Il s’est amélioré depuis son arrivée ici. C’est devenu plus difficile et dans cette situation, beaucoup de vétérans auraient perdu leur motivation, auraient commencé à remettre les choses en questions. Pas lui. Il est impliqué dans cette franchise, pour les fans. »

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16:11 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 20:44 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 31:51 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35:10 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 35:49 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 37:55 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37:21 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 IND 41 31:47 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 TOR 39 34:43 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 IND 78 32:40 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2 2025-26 IND 17 34:53 47.2 35.3 67.9 1.5 5.4 6.9 4.6 3.2 1.2 2.5 0.5 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.