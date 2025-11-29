Avec 18 points dans le dernier quart-temps, Devin Vassell a dévoré les Nuggets

Lorsque débute le quatrième quart-temps de ce duel entre Spurs et Nuggets, Devin Vassell en est déjà à 17 points. Mais les douze dernières minutes vont le voir entrer en éruption.

Dès la reprise, il est servi par Harrison Barnes et dégaine une première flèche longue distance. Dans la foulée, il intercepte une passe de Jonas Valanciunas puis, sur l’attaque suivante, est trouvé par De’Aaron Fox pour un nouveau tir primé. En deux actions, San Antonio repasse devant, même si Denver répond et refuse de lâcher.

Après un court passage sur le banc, Devin Vassell revient en jeu. L’arrière des Spurs est à nouveau servi par De’Aaron Fox et inscrit un tir à mi-distance difficile, contesté par Jamal Murray et Peyton Watson.

On bascule dans les 90 dernières secondes de la rencontre. Le score est alors de 126-126 lorsque Luke Kornet délivre une première passe décisive pour Devin Vassell, qui sanctionne encore derrière l’arc. Sur la possession suivante, même schéma : l’ancien Celtic trouve une nouvelle fois son extérieur, qui plante un autre 3-points.

Deux actions coup de massue qui assomment les Nuggets et donnent six longueurs d’avance aux Spurs, un écart que Denver ne parviendra jamais à combler.

Un coup de chaud pour une qualification

« Être capable de modifier son rôle selon ce que l’équipe demande, ce n’est pas facile, surtout pour un jeune joueur » reconnaît Mitch Johnson. « Je trouve impressionnant qu’il soit capable de le faire. Il devient un joueur qui fait gagner des matchs. Maintenant, il doit en faire plus et nous allons continuer de le pousser. »

Auteur de 18 points dans le dernier acte, Devin Vassell termine la soirée avec 35 unités, à seulement deux longueurs de son record en carrière, à 12/17 au tir dont 7/9 à 3-points.

Une prestation essentielle, puisqu’elle permet aux Spurs de venir à bout des Nuggets et de valider leur ticket pour les quarts de finale de la NBA Cup. Le tout alors que San Antonio est privé de Victor Wembanyama depuis plus de dix jours, période durant laquelle les Texans affichent un bilan de quatre victoires pour une seule défaite.

« J’avais la main chaude et Keldon [Johnson] m’a dit de tirer peu importe qui il y avait devant moi », raconte Devin Vassell sur son dernier 3-points. « Être menés à la mi-temps et pouvoir revenir, cela montre notre résilience et le type d’équipe que nous sommes. Je peux sourire maintenant, mais le travail n’est pas encore terminé. »

Pour continuer leur route dans cette NBA Cup et rêver d’un voyage à Las Vegas pour les demi-finales, les Spurs devront désormais aller à Los Angeles et s’y imposer face aux Lakers.

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SA 62 17:02 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SA 71 27:17 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SA 38 31:00 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.4 18.5 2023-24 SA 68 33:04 47.2 37.2 80.1 0.4 3.4 3.8 4.1 1.1 1.1 1.6 0.3 19.5 2024-25 SA 64 30:59 44.3 36.8 79.2 0.5 3.5 4.0 2.9 1.7 1.3 1.4 0.5 16.3 2025-26 SA 18 33:13 43.7 40.3 85.7 0.4 3.3 3.7 2.4 2.2 1.1 1.1 0.4 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.