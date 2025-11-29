Le banc des Grizzlies a coulé les Clippers

Les Grizzlies disposent actuellement du banc le plus prolifique de NBA, avec une « second unit » qui tourne à 48,5 points inscrits par match. Et la victoire de Memphis face aux Clippers n’a fait que confirmer cette force.

Menés de 13 points à la mi-temps, les coéquipiers de Ja Morant se sont appuyés sur leurs remplaçants pour relancer la machine. Dans le 11-2 passé en seconde moitié de troisième quart-temps, Jock Landale puis Santi Aldama se mettent en évidence. L’Espagnol inscrit cinq points, dont un tir primé qui ramène Memphis à quatre longueurs.

Ce coup de chaud lance définitivement les Grizzlies, qui peuvent ensuite compter sur le duo Cedric Coward – Jaren Jackson Jr. pour achever le retour et prendre les commandes du match.

« Notre banc a des passages importants dans chaque rencontre », souligne d’ailleurs Zach Edey. « Nous avons une équipe dense et beaucoup de gars capables de se montrer. Même ceux qui sont dans le cinq de départ ont franchi un cap et remplissent parfaitement leur rôle. »

Un dernier coup d’accélérateur en fin de match

Même menés, les Clippers ne lâchent rien et s’appuient sur Kawhi Leonard pour repasser devant. Mais lorsque Tyronn Lue sort son ailier, Memphis en profite une nouvelle fois pour frapper grâce à ses remplaçants. Cam Spencer et Jock Landale enchaînent alors trois tirs à 3-points, offrant jusqu’à huit points d’avance aux Grizzlies.

« La ‘second unit’ a joué avec un rythme énorme, beaucoup de fluidité », se réjouit Tuomas Iisalo. « Les actions se sont enchaînées naturellement. Les Clippers ont de très bons défenseurs extérieurs et Zubac sous le cercle, donc si vous manquez de dynamisme en attaque, vous leur facilitez la tâche. Nous avons eu Cam [Spencer], nous avons eu KCP, qui a aussi été très bon en première mi-temps et nous a permis de rester dans le match. Nous avons eu Jock [Landale] en défense. J’ai trouvé que notre banc a vraiment bien fait circuler le ballon. »

Ce dernier coup d’accélérateur scelle le sort de la rencontre et permet à Memphis de s’imposer 112–107, porté par un banc largement dominateur : 47 points à 15 face à celui des Clippers, avec quatre joueurs à au moins dix unités : Santi Aldama (13 points), Jock Landale (12), Kentavious Caldwell-Pope (12) et Cam Spencer (10).