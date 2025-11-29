Le Heat retrouve Duncan Robinson, « l’une de ses plus belles success stories »

La soirée de samedi promet d’être chargée d’émotions en Floride, puisque Duncan Robinson va rejouer à Miami pour la toute première fois depuis son départ vers les Pistons, en juillet dernier.

« Je suis très enthousiaste, ça va assurément être une expérience amusante, mais étrange » anticipe déjà le shooteur. « J’ai tellement l’habitude d’être de l’autre côté de cette salle que ça va être spécial… Mais je suis enthousiaste à l’idée d’y retourner avec ce groupe et d’essayer d’obtenir la victoire. »

« Étrange », le mot est bien choisi et Erik Spoelstra partage l’avis de son ancien joueur, qui fait désormais le bonheur de Detroit : 12.5 points de moyenne, à près de 42% de réussite à 3-points et en 32 minutes de jeu.

« Ça va être étrange… » confirme ainsi le coach du Heat. « Je regarde beaucoup de leurs matchs et souvent leurs highlights. Je continue de le soutenir. C’est l’une des plus belles ‘success stories’ de notre organisation. Je lui avais écrit après son départ, et je lui ai déjà dit auparavant, mais je pense vraiment que son histoire est tellement inspirante qu’elle pourrait finir en livre ou en film. »

La réussite de la « Heat Culture »

Avec son parcours peu linéaire vers la NBA, Duncan Robinson n’était en effet pas appelé à briller dans la meilleure ligue de la planète. Après un an à Williams College (Division III), il a passé trois ans à Michigan (Division I).

Non drafté en 2018, « D-Rob » a ensuite rejoint Miami via un « two-way contract », décrochant un contrat standard en 2019 puis le jackpot en 2021, et s’imposant peu à peu comme l’un des meilleurs tireurs à 3-points de son époque : 1 202 paniers primés à South Beach, un record de franchise.

D’où le côté « inspirant » de ce parcours, unique : « Ça n’arrive tout simplement pas » estime même Erik Spoelstra. « Arriver de troisième division universitaire, puis être transféré, puis devenir 6e homme à Michigan, puis débarquer en NBA, puis atteindre les 1 000 paniers à 3-points aussi vite, puis battre notre record de paniers à 3-points… C’est juste le fruit de son courage, de sa force de caractère, et c’est un formidable super pouvoir. Donc je continue de le soutenir, mais ça fait vraiment bizarre de le voir sous ce maillot-là. »

Parti pour des raisons financières, Duncan Robinson est conscient qu’il n’aurait sans doute pas pu exploser sans cette fameuse « Heat Culture », si chère à Pat Riley et Erik Spoelstra.

« La Heat Culture, c’est tirer le meilleur et donner le meilleur de soi-même au quotidien, en profitant de chaque opportunité qui nous est donnée » détaille l’ailier, double finaliste NBA en Floride. « Pat est une légende, j’ai pu bénéficier de la stabilité de cette organisation et j’ai beaucoup appris là-bas. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 10:44 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 29:40 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31:25 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 25:52 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 16:27 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 2023-24 MIA 68 28:01 45.0 39.5 88.9 0.2 2.3 2.5 2.8 2.4 0.7 1.4 0.2 12.9 2024-25 MIA 74 24:07 43.7 39.3 88.7 0.2 2.0 2.3 2.4 1.8 0.5 1.2 0.1 11.0 2025-26 DET 18 31:53 44.6 41.7 78.6 0.4 2.4 2.8 1.9 2.6 0.9 0.7 0.3 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.