L’émotion d’Andrew Albicy pour sa dernière avec les Bleus en France

Cette grande première de l’Equipe de France dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2027, face à la Belgique, a aussi été le théâtre d’une grande dernière. Alors qu’il prendra sa retraite internationale à l’issue du prochain match en Finlande, Andrew Albicy effectuait son dernier match avec les Bleus sur le sol français.

Pour sa 109e sélection, le meneur a réalisé un match plein, comme un symbole de sa carrière, en répondant présent tel le lieutenant qu’il a été toutes ces années, alors qu’on ne l’attendait pas forcément.

Avec ses 5 points, 6 passes décisives et 2 interceptions pour 14 d’évaluation, c’est notamment lui qui a été à la relance pour les Bleus après une entame délicate. Il a également été de la fête en fin de match en scorant à 3-points lors du festival tricolore derrière l’arc qui a scellé le sort du match.

Le début d’une nouvelle ère

La rencontre a été ponctuée d’un clip en son hommage, retraçant ses plus belles épopées en Bleu dont ses cinq médailles à la clé : deux en argent aux Euros 2011 et 2022, une médaille de bronze en Coupe du Monde (2019) et deux médailles d’argent lors des deux derniers Jeux Olympiques.

« Beaucoup d’émotions. Comme vous le savez, j’aime beaucoup porter ce maillot, je me suis toujours battu pour le porter aussi. J’essaie de le mouiller le plus possible, d’être utile à l’équipe pour gagner. Je suis quand même fier d’avoir contribué à cette flopée de médailles. C’est une fin, mais le début d’une nouvelle ère aussi, qui peut être meilleure. Je l’espère en tout cas », a-t-il déclaré après la rencontre remportée 79-63 par la France. « J’essaie de faire abstraction du public pendant le match. Je sais que c’était un moment spécial, mais j’étais vraiment concentré sur la victoire. Surtout pour ma dernière en France, j’avais envie de gagner. J’étais vraiment focus sur ça. J’ai essayé de contrôler le match, d’apporter le plus possible, et ça c’est bien passé. Tant mieux. »

Le sélectionneur françaisn Freddy Fauthouxn y est également allé de son hommage, Andrew Albicy ayant prouvé une fois de plus à quel point il pouvait être précieux, notamment en début de match, lorsqu’il a fallu briser la glace.

« Pour tout ce qu’il a fait déjà, je suis très admiratif. Parce qu’on ne peut pas avoir autant de sélections si on n’a pas du cœur, de la loyauté, et du talent bien sûr », a-t-il confié. « Je suis très heureux qu’il termine comme ça pour son avant-dernier match, dans une victoire où il a en plus été très performant et utile à l’équipe. Ça prouve que l’expérience ne s’achète pas. Andrew a apporté de la sérénité à cette équipe. On peut lui tirer notre chapeau, parce qu’il a apporté énormément au basket français. Je ne sais pas si on fera mieux comme il l’a dit, mais au moins aussi bien ce serait déjà incroyable. »

Comme une passation de pouvoir également symbolique, comme l’a souligné Freddy Fauthoux, le meneur monégasque Matthew Strazel va rejoindre le groupe pour le déplacement en Finlande. Il sera accompagné de l’autre pensionnaire d’Euroleague, Bodian Massa (Asvel).