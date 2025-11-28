Matchs
Programme du soir | France – Belgique avant une nuit décisive dans la NBA Cup

À 20h30, sur beIN Sports 1, l’Equipe de France débute sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027. C’est à Rouen, avec la dernière d’Andrew Albicy avec les Bleus en France.

Dans la Grande Ligue, c’est la dernière nuit de la phase de groupes de la NBA Cup, avec beaucoup d’enjeu. Car si les Raptors et les Lakers sont déjà assurés de participer aux quarts de finale, on attend le nom des six autres équipes qui les accompagneront, avec des rencontres décisives entre les Hawks et les Cavaliers (01h30), entre les Pistons et le Magic (01h30), ou encore entre les Knicks et les Bucks (01h30, Prime Video) à l’Est.

À l’Ouest, le duel entre le Thunder et les Suns (03h30) est aussi extrêmement attendu, tout comme celui à la même heure entre les Nuggets et les Spurs. Sans oublier qu’Anthony Davis doit rejouer… à Los Angeles !

Programme complet

20h30 | France – Belgique (beIN Sports 1)

01h30 | Atlanta – Cleveland
01h30 | Brooklyn – Philadelphie
01h30 | Charlotte – Chicago
01h30 | Detroit – Orlando
01h30 | Indiana – Washington
01h30 | New York – Milwaukee (Prime Video)
03h30 | Oklahoma City – Phoenix
03h30 | Denver – San Antonio
03h30 | Utah – Sacramento
04h00 | LA Lakers – Dallas (Prime Video)
04h00 | LA Clippers – Memphis

