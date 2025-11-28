Matchs
Pronostics NBA | Misez sur Josh Giddey face aux Hornets

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce vendredi, pour la dernière journée de la phase de poules de la NBA Cup, les Bulls défient les Hornets.

Josh GiddeyL’occasion pour Josh Giddey de briller dans un duel face à une équipe de Charlotte en grosse difficulté, notamment sur le plan défensif ? En tout cas, l’Australien a de bonnes chances de noircir la feuille…

– Josh Giddey réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou +, et son équipe gagne. Cote : 1.95

– LaMelo Ball et Josh Giddey réussissent 20 passes ou + en cumulé. Cote : 3.50

Par la rédaction
