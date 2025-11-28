Matchs
La Air Jordan 4 « Black Cat » retombe sur ses pattes

Sneakers – En mode chat noir, la Air Jordan 4 est de retour aujourd’hui avec ce coloris rétro entièrement noir.

La Air Jordan 4 se fait rare et chaque nouveau coloris mis à l’honneur par Jordan Brand est toujours un petit événement. Pour faire suite aux versions « Rare Air » et « Cave Stone », la paire sortie en 1989 est cette fois de retour avec un coloris rétro « Black Cat ».

Il n’est point question de superstition ou de mauvais œil, la tige ressort tout simplement en noir intégral. Le « Jumpman » présent sur la languette apparaît en gris, tandis qu’un logo Nike blanc ressort sous la semelle, entière en noir elle aussi.

La Air Jordan 4 « Black Cat » crée l’événement ce vendredi en France. Le modèle est notamment à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 210 euros !

Par Romain Davesne
